«Единая Россия» в Госдуме отказалась исключать арест из списка наказаний за нарушения на митингах. Штрафы увеличены в несколько раз

Госдума во вторник, 9 февраля, приняла во втором чтении поправки, усиливающие ответственность за нарушения на уличных массовых мероприятиях. Законопроект был внесён в конце 2020 года депутатом от «Единой России» Дмитрием Вяткиным.

Поправки кратно увеличивают штрафы за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Вместо вилки 500–1000 рублей в случае принятия законопроекта штраф за отказ подчиняться силовикам составит 2 000–4 000 рублей. Повторное нарушение обойдётся уже в 10 000–20 000 рублей.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. «Непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде повлекут штраф. Для граждан он будет в размере от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц — от 70 000 до 200 000 рублей», — отмечает сайт Госдумы. Вводятся штрафы за финансирование акций «лицом, которое не вправе это делать». За такое нарушение штраф для граждан составит от 10 000 до 15 000 рублей; для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. Фракция КПРФ попыталась исключить из законопроекта норму об административном аресте за нарушения на митингах. Многолетний первый заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков вынес на отдельное голосование поправку КПРФ, которая исключает из санкций административный арест на срок до 15 суток.

«Мы не можем поддержать такую поправку, потому что концептуально речь идёт об уточнении ответственности. Концептуально административная ответственность уточняется в сторону увеличения либо вариативности видов наказаний. Противоположная позиция не считается допустимой. Мы считаем, что административный арест надо сохранить, — ответил коммунистам докладчик, член фракции «Единая Россия» и комитета по госстроительству Олег Быков. — Нам важно обеспечить и защитить охрану общественного порядка, общественную безопасность для того, чтобы граждане имели возможность свободно выражать своё мнение, реализовать конституционное право на то, чтобы свободно проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации».

Фото: скриншот duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Коммунисты вынесли на отдельное голосование поправку, которая исключает норму о наказании за несвоевременное или недостоверное предоставление в уполномоченный орган отчёта о собранных для организации митингов средствах.

«Если ввести эти правила, то это будет сильнейший рычаг у исполнительной власти, чтобы лишить граждан права на митинги. Особенно в небольших пунктах. Вести эту бухгалтерию будет просто некому», — заявил Синельщиков.



«Поправка не может быть поддержана, поскольку это требование ФЗ», — ответил единоросс Быков.

Новые штрафы за старые и новые нарушения на массовых уличных акциях в итоге поддержали 307 депутатов Госдумы. 75 проголосовали «против», 1 — воздержался.

