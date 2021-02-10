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Результаты исследований вакцины от «Вектора» направлены в зарубежные научные журналы

Роспотребнадзор сообщил, что Россия поделится с иностранными исследователями результатами исследований препарата от COVID-19.

«Центр «Вектор» направил результаты первой и второй фаз клинических исследований «ЭпиВакКороны» в зарубежные научные журналы», — цитирует 10 февраля заявление Роспотребнадзора ТАСС.

Публикации ожидаются «в ближайшее время». В ведомстве уже заверили в 100-процентной иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

В медицинском журнале The Lancet ранее опубликовали результаты завершающей фазы испытаний «Спутника V».

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина Центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение.

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