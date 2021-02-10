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«Логан» подбил автомобиль ВАИ в Красном Селе. Столкновение попало на камеру

Автомобиль военной автоинспекции попал в ДТП в Красносельском районе Петербурга 10 февраля. Водитель встречной машины не справился с управлением на повороте.

Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», авария произошла на проспекте Ленина, неподалеку от Гражданской улицы. На записи с камеры наблюдения видно, что Ford ВАИ ехал в сторону центра Красного Села по левому ряду, когда следовавший навстречу Renault Logan стало заносить после поворота. В итоге «Рено» развернуло поперек дороги и вынесло на встречную полосу. Водитель «Форда» вдавил педаль тормоза, пытаясь снизить тяжесть удара, но повреждения все равно оказались серьезными.

На фото видно, что машина ВАИ получила значительные повреждения передней части. По информации группы, из «Логана» вызволяли человека, разрезав кузов. По данным «Фонтанки», в результате столкновения пострадала пассажирка «Рено». У женщины легкие травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, инспектор на служебной машине направлялся к месту несения службы. «Степень вины участников ДТП определят сотрудники ГИБДД», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (2)

hal9000
Гитлер говорит-Але,дайте Красное Село
-Занято русскими -говорят ему в ответ,извините связи нет..
Урус-Баши
Странная организация ВАИ. Её основная задача - сопровождать колонны военных автомобилей. В других случаях ей особенно делать нечего. Начальство сопровождать, разве что. В прошедшее воскресенье стояла машина ВАИ на Садовой вместе с машинами космонавтов. Видно, привлекли, ГИБДД не хватило.
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