Песков: В правительстве обсуждают упрощение въезда мигрантов в Россию

Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительной отрасли. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать призыв Минсельхоза к послаблению в вопросе трудовой миграции.

