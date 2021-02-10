Песков: В правительстве обсуждают упрощение въезда мигрантов в Россию

Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительной отрасли. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать призыв Минсельхоза к послаблению в вопросе трудовой миграции.
Пресс-секретарь отметил, что позиции президента по этому вопросу пока нет.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве. У них больше опыта и меньше запросов, в отличие от студентов.