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Песков: В правительстве обсуждают упрощение въезда мигрантов в Россию

Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительной отрасли. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать призыв Минсельхоза к послаблению в вопросе трудовой миграции.

Пресс-секретарь отметил, что позиции президента по этому вопросу пока нет.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве. У них больше опыта и меньше запросов, в отличие от студентов.

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Комментарии (16)

NAFTALIN 2000-2036
НАТО готовится напасть... заполняет территорию РФ пятой колонной - иностранными гражданами. в случае войны НАТО уже будет иметь на территории врага (РФ) несколько миллионов молодых лиц мужского пола, не имеющих никаких обязательств перед РФ, только перед своими государствами
260650801
Дворцы строить некому!
А потом перестраивать из-за плесени!
Яхта
Своим соотечественникам платить нормально нехотят, а азию сюда завозят толпами, о своих людях подумайте!!!
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