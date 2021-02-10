Минсельхоз просит МВД пустить мигрантов на посевную после провала со студентами. У них больше опыта и меньше финансовых запросов

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве. Об этом 10 февраля пишет РБК, который ознакомился с документом. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко.



С соответствующей просьбой к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих просили «ряд представителей регионов и отраслевого сообщества». Въезд мигрантов в Россию ограничили из-за пандемии еще в марте прошлого года. Уже весной и летом на нехватку рабочей силы жаловались власти Астраханской и Волгоградской областей. Тогда Минсельхоз хотел привлечь к посевной и уборочной студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу, и даже некоторых осужденных.

