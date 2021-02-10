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Минсельхоз просит МВД пустить мигрантов на посевную после провала со студентами. У них больше опыта и меньше финансовых запросов

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве. Об этом 10 февраля пишет РБК, который ознакомился с документом. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко.

С соответствующей просьбой к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих просили «ряд представителей регионов и отраслевого сообщества». Въезд мигрантов в Россию ограничили из-за пандемии еще в марте прошлого года. Уже весной и летом на нехватку рабочей силы жаловались власти Астраханской и Волгоградской областей. Тогда Минсельхоз хотел привлечь к посевной и уборочной студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу, и даже некоторых осужденных.

Однако теперь замминистра пишет, что принятые меры проблем не решили. По оценке ведомства, для сезонных работ в 2021 году необходимо еще 38,2 тыс. иностранных рабочих. При этом местные жители аграриев не устраивают — у них якобы недостаточно опыта и слишком высокие запросы к зарплате.

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Комментарии (7)

264653831
а убирать то что если не пашем и не сеем все поля бурьяном заросли?
Mikle776
Срочно на стол президента: стало понятно почему выросли цены на продовольствие! А все потому, что студенты и местные жители очень много денег содрали с аграриев и тем пришлось компенсировать свои убытки повышением отпускных цен!
вывод: надо полностью заместить жадных местных жителей на опытных мигрантов!!! А если хотим снижения цен и в других отраслях и прорыва в нацпроектах, то надо повсеместно жадных и ленивых граждан РФ поувольнять и на их место взять работяг из соседних стран! Не совсем понятно, что делать с безработными россиянами, а точнее со статистикой, наверно надо будет менять методику подсчета... Это решаемо!
netty_90
Странно конечно в РФ с безработицей борются. А может им стоит платить местным рабочим достойную ЗП, что бы не пришлось завозить дешевую иностранную раб. силу?
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