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ОЖД отменяет часть «Сапсанов» в апреле. Причина на этот раз не коронавирус

ОЖД изменила расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» на две недели в апреле. Их станет существенно меньше.

Как сообщает пресс-служба компании, с 12 по 28 апреля отменены 20 рейсов «Сапсанов»:

  • № 761 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;
  • № 762 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;
  • № 763 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;
  • № 764 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;
  • № 765 Санкт-Петербург — Москва с 12 по 28 апреля;
  • № 766 Москва — Санкт-Петербург с 12 по 28 апреля

Причина, как уточняет ОЖД, в модернизации железнодорожного полотна на перегоне Клин — Решетниково.

Остальные «Сапсаны», а также часть рейсов «Невского экспресса», будут приходить либо с опозданием от 3 минут до получаса, либо, напротив, будут раньше прибывать в том же временном промежутке.

Посмотреть уточнённое расписание можно на сайте РЖД.

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Комментарии (1)

hal9000
да ладно врать то..работы у них там...у народа тупо денег стало меньше..скоро судя по доходам можно эти сапсаны продавать индии ..
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