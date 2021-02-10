ОЖД отменяет часть «Сапсанов» в апреле. Причина на этот раз не коронавирус

ОЖД изменила расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» на две недели в апреле. Их станет существенно меньше.
Как сообщает пресс-служба компании, с 12 по 28 апреля отменены 20 рейсов «Сапсанов»:
№ 761Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля; № 762Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля; № 763Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля; № 764Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля; № 765Санкт-Петербург — Москва с 12 по 28 апреля; № 766Москва — Санкт-Петербург с 12 по 28 апреля
Причина, как уточняет ОЖД, в модернизации железнодорожного полотна на перегоне Клин — Решетниково.
Остальные «Сапсаны», а также часть рейсов «Невского экспресса», будут приходить либо с опозданием от 3 минут до получаса, либо, напротив, будут раньше прибывать в том же временном промежутке.
Посмотреть уточнённое расписание можно на сайте РЖД.