ОЖД отменяет часть «Сапсанов» в апреле. Причина на этот раз не коронавирус

ОЖД изменила расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» на две недели в апреле. Их станет существенно меньше.



Как сообщает пресс-служба компании, с 12 по 28 апреля отменены 20 рейсов «Сапсанов»:



№ 761 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;



№ 762 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;



№ 763 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;



№ 764 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;



№ 765 Санкт-Петербург — Москва с 12 по 28 апреля;



№ 766 Москва — Санкт-Петербург с 12 по 28 апреля

Причина, как уточняет ОЖД, в модернизации железнодорожного полотна на перегоне Клин — Решетниково.

