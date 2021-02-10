Слово не воробей: епископ РПЦ усомнился в эффективности закона о запрете мата в соцсетях

«Закон о запрете мата в социальных сетях породил не только ироничную реакцию, дескать — не будет работать, но и возмущение, что, де, ограничивают граждан в их свободе себя вести так, как они считают нужным, да и вообще, понимаете ли, русский мат вошёл в обыденность и чуть ли не целая культура он», — написал священнослужитель.

Закон о выявлении и блокировке матерных оскорблений социальными сетями рискует оказаться столь же неэффективным, как и статья КоАП РФ о нарушении общественного порядка. Такое мнение в своем Telegram-канале 10 февраля высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По словам представителя РПЦ, уличить себя в бытовом употреблении мата может едва ли не каждый житель нашей страны. «Для кого-то с едва ли не ежеминутной регулярностью, а для кого-то — с регулярностью крайне редкой и исключительной. Или не уличить — кто-то, может быть, этим и красоваться будет. И, да, вероятно, что вступивший в силу закон будет столь же малоэффективен, сколь малоэффективна статья 20.1 КОАП в части борьбы с матерной лексикой в общественных местах», — отмечает епископ Савва.



Ранее с призывом блокировать сайты и соцсети, где используется нецензурная лексика, призвал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).



Напомним, что закон, согласно которому социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу на территории РФ с 1 февраля 2021 года. Под запрет, в частности, подпадает информация, в неприличной форме оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам государственной власти.

