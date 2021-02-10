За минувшие сутки, 9 февраля, в Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 496 дорожных аварий. Несмотря на пробки и множество сообщений о ДТП на петербургских улицах, по статистике ГИБДД, к «дню жестянщика» вторник не подошел и близко, оказавшись одним из наименее аварийных дней февраля. А Ленобласть и вовсе обошлась без серьезных ДТП.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 9 февраля на дорогах Петербурга произошло 422 ДТП. Меньше в будние дни февраля было только 1-го и 2-го числа, когда зафиксировали 385 и 343 аварии соответственно. В «день жестянщика» 3 февраля их было 566. Аварий с пострадавшими во вторник было только семь. Травмы получили семеро взрослых и один ребенок. Погибших не было. Серьезное ДТП произошло на Софийской улице, там встретились Land Rover и Hyundai Santa Fe, и один человек получил травмы средней тяжести. Авария попала на видео.