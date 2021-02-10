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Партийный начальник Оксаны Дмитриевой заступился за бары, которые попали под волну проверок после её заявления

Партийный начальник Оксаны Дмитриевой заступился за бары, которые попали под волну проверок после её заявления.

Председатель Партии роста и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время приедет в Петербург, где после заявления его коллеги по партии Оксаны Дмитриевой разгорелся конфликт между барами и местными жителями. Об этом он сам 10 февраля сообщил «Фонтанке».

Ранее депутат ЗакСа направила обращение в адрес Смольного, Роспотребнадзора, МЧС и прокуратуры с просьбой «проверить и приостановить» деятельность более 40 заведений общественного питания в центре Петербурга. Основанием стали жалобы местных жителей. В чёрный список попал даже бар «Синий Пушкин», основанный ещё одним членом Партии роста Сергеем Шнуровым. Но предприниматели отмечают, что для бизнеса, ещё не оправившегося от коронавирусных ограничений и еле отбившегося от «закона о 50 квадратных метрах», такое внимание крайне несвоевременно.

«Мы обеспокоены ситуацией в Санкт-Петербурге. Конфликт между жителями, которых защищает депутат Оксана Дмитриева, и барами/ресторанами в центре города вошёл в острую фазу. Мы уверены, что решение должно быть найдено между сторонами без участия контрольных органов, но с полным соблюдением законных требований к общепиту», — сообщил Борис Титов «Фонтанке».

По мнению главы Партии роста, «пока бушует пандемия, массовые сплошные проверки недопустимы». Но предпринимателям, к которым пришли контролирующие органы, он предложил обращаться к бизнес-омбудсмену в Петербурге Александру Абросимову и лично к нему. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей имеет право для обеспечения законности участвовать в проверке, пояснил он.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Оксана Генриховна всегда отличалась редкостным снобизмом.
265025691
У нас полный паноптикум! Партия предпринимателей мочит самих предпринимателей! 😀 Понятно, что это никакая не партия, а проект кремлевских политехнологов.
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