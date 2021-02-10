Партийный начальник Оксаны Дмитриевой заступился за бары, которые попали под волну проверок после её заявления.

Председатель Партии роста и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время приедет в Петербург, где после заявления его коллеги по партии Оксаны Дмитриевой разгорелся конфликт между барами и местными жителями. Об этом он сам 10 февраля сообщил «Фонтанке».

Ранее депутат ЗакСа направила обращение в адрес Смольного, Роспотребнадзора, МЧС и прокуратуры с просьбой «проверить и приостановить» деятельность более 40 заведений общественного питания в центре Петербурга. Основанием стали жалобы местных жителей. В чёрный список попал даже бар «Синий Пушкин», основанный ещё одним членом Партии роста Сергеем Шнуровым. Но предприниматели отмечают, что для бизнеса, ещё не оправившегося от коронавирусных ограничений и еле отбившегося от «закона о 50 квадратных метрах», такое внимание крайне несвоевременно.