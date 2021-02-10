Партийный начальник Оксаны Дмитриевой заступился за бары, которые попали под волну проверок после её заявления.
Председатель Партии роста и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время приедет в Петербург, где после заявления его коллеги по партии Оксаны Дмитриевой разгорелся конфликт между барами и местными жителями. Об этом он сам 10 февраля сообщил «Фонтанке».
Ранее депутат ЗакСа направила обращение в адрес Смольного, Роспотребнадзора, МЧС и прокуратуры с просьбой «проверить и приостановить» деятельность более 40 заведений общественного питания в центре Петербурга. Основанием стали жалобы местных жителей. В чёрный список попал даже бар «Синий Пушкин», основанный ещё одним членом Партии роста Сергеем Шнуровым. Но предприниматели отмечают, что для бизнеса, ещё не оправившегося от коронавирусных ограничений и еле отбившегося от «закона о 50 квадратных метрах», такое внимание крайне несвоевременно.
«Мы обеспокоены ситуацией в Санкт-Петербурге. Конфликт между жителями, которых защищает депутат Оксана Дмитриева, и барами/ресторанами в центре города вошёл в острую фазу. Мы уверены, что решение должно быть найдено между сторонами без участия контрольных органов, но с полным соблюдением законных требований к общепиту», — сообщил Борис Титов «Фонтанке».
По мнению главы Партии роста, «пока бушует пандемия, массовые сплошные проверки недопустимы». Но предпринимателям, к которым пришли контролирующие органы, он предложил обращаться к бизнес-омбудсмену в Петербурге Александру Абросимову и лично к нему. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей имеет право для обеспечения законности участвовать в проверке, пояснил он.