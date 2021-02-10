Животные могли заболеть коронавирусом ещё до доставки в Ухань, считает зоолог

Животные, попавшие на рынок в Ухане в конце 2019 года, могли быть больны коронавирусом ещё до доставки на прилавок, считает кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин. «Кроме собственно рынка в Ухане, существуют ещё логистические цепочки, состоящие из перекупщиков и перевозчиков. У этих людей животные многих видов также содержатся в непосредственном контакте друг с другом, в антисанитарных условиях и без какого-либо ветеринарного контроля», — цитирует Артюшина РИА Новости 10 февраля.

Контакты сложно отследить из-за условий перевозки. Торговцы и члены их семей постоянно контактируют с животными, поэтому заражение могло быть на любом этапе цепочки. Правда, не каждое больное коронавирусом животное может передать его человеку. Например, американские норки распространяют вирус, а домашние собаки, по имеющимся данным, заражаются, но не передают его. «Если найдут промежуточного хозяина — это будет аргументом против гипотезы непосредственного заражения, но пока вопрос открыт», — отметил Артюшин. По его словам, промежуточное звено может быть самым разным, поскольку коронавирусы способны заражать широкий спектр хозяев: приматов, хищников, копытных, некоторых грызунов (но не мышей и крыс), даже слонов. В том районе, где обнаружен ближайший к SARS-CoV-2 вирус, обитают больше 30 видов мелких хищных млекопитающих, около 15 видов приматов и больше 80 рукокрылых, и десятки видов включены в хозяйственную деятельность человека (на них охотятся или используют продукты их жизнедеятельности) — это всё животные, которые могли быть источниками или промежуточными хозяевами коронавируса. Чтобы узнать, кто мог стать разносчиком, нужно взять пробы у множества особей каждого из 150 видов — чтобы обнаружить среди них одну выделяющую РНК вируса.