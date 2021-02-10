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Выпускникам разрешат отказываться от ЕГЭ до середины мая

После подачи заявления на ЕГЭ выпускники смогут отказаться от сдачи экзамена. Такую возможность одиннадцатиклассникам намерен предоставить Рособрнадзор, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский 10 февраля.

«В тех проектах нормативных актов, которые мы сейчас разработали и которые в ближайшее время, мы надеемся, будут приняты, мы будем давать возможность именно этой категории участников для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена — ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ», — цитирует ТАСС Круглинского.

Окончательное решение выпускники должны принять до середины мая. На сдачу ЕГЭ и выпускных экзаменов в российских регионах в 2021 году зарегистрировались 795 тысяч школьников.

Основной период сдачи ЕГЭ в России начнётся 31 мая и продлится до 2 июля.

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