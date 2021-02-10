Водитель «Мерседеса», устроивший конфликт с пешеходом на тротуаре в Кировском районе Петербурга, задержан.
Как сообщает 10 февраля пресс-служба ГУ МВД по городу и области, полиция провела проверку по факту появления в Интернете видео дорожного конфликта, случившегося около часа дня 7 февраля на проспекте Ветеранов. За рулём «Мерседеса», как выяснилось, был 30-летний Эльвин, уроженец одной из стран Закавказья. Место своей работы он не раскрыл.
Мужчину пригласили в полицию для дачи объяснений и привлечения к ответственности за нарушения ПДД. Составлен административный протокол за езду по тротуару и за отсутствие на машине одной фары. Кроме того, Эльвин принёс извинения на камеру.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Нарушителю пока выписаны штрафы. Однако если в полицию поступит заявление от пострадавшего пешехода, дело рассмотрят снова — в установленном законом порядке.
«Фонтанка», напомним, опубликовала видео дорожного конфликта через несколько часов после того, как он произошёл. Автомобиль въехал на пешеходную зону и встретил сопротивление в лице пешехода. Началась драка. Сначала с головы пешехода слетела шапка, затем он и вовсе оказался на земле.