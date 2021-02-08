Пешеход и водитель «Мерседеса» подрались на тротуаре в Кировском районе Петербурга днем 7 февраля. Возмущение в адрес выехавшего на тротуар было встречено серией ударов.
Видеозапись с перекрестка проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, водитель «Мерседеса» проигнорировал правила дорожного движения и смелым поворотом руля проложил себе путь по пешеходной зоне. Маневр встретил сопротивление в лице пешехода. Мужчина жестом остановил машину, но диалог сразу не задался. Как только водитель вышел из-за руля, началась драка — с головы пешехода слетела шапка, затем он и вовсе оказался на земле.
«Фонтанка.ру»
Первый раунд вышел не в пользу защитника тротуара, водитель вернулся за руль. Пешеход все же не дал водителю отправиться в том направлении, в котором он собирался двигаться. Снова началось махание кулаками, на втором этапе подключились прохожие. Водитель не стал настаивать, сел за руль и уехал. Тоже по тротуару, но уже в другую сторону. Шапку пострадавшему от действий водителя «Мерседеса» вернула пожилая женщина.
«Машины в этом месте выезжают на тротуар и рассекают, как будто на проезжей части», — комментируют в соцсетях пользователи.