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В Петербурге пешеход встал против «Мерседеса». Водитель кулаками доказывал право на тротуар

Пешеход и водитель «Мерседеса» подрались на тротуаре в Кировском районе Петербурга днем 7 февраля. Возмущение в адрес выехавшего на тротуар было встречено серией ударов.

Видеозапись с перекрестка проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, водитель «Мерседеса» проигнорировал правила дорожного движения и смелым поворотом руля проложил себе путь по пешеходной зоне. Маневр встретил сопротивление в лице пешехода. Мужчина жестом остановил машину, но диалог сразу не задался. Как только водитель вышел из-за руля, началась драка — с головы пешехода слетела шапка, затем он и вовсе оказался на земле.

«Фонтанка.ру»

Первый раунд вышел не в пользу защитника тротуара, водитель вернулся за руль. Пешеход все же не дал водителю отправиться в том направлении, в котором он собирался двигаться. Снова началось махание кулаками, на втором этапе подключились прохожие. Водитель не стал настаивать, сел за руль и уехал. Тоже по тротуару, но уже в другую сторону. Шапку пострадавшему от действий водителя «Мерседеса» вернула пожилая женщина.

«Машины в этом месте выезжают на тротуар и рассекают, как будто на проезжей части», — комментируют в соцсетях пользователи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260695231
И оба без масок, идиоты!
Mazda
Полиция, ау вы где? поворята тут прям желочью своей доказывают что вы лучшие. ну посмотрим, фантанка следите пожалуйста за новостью, найдут его или уже даже это не смогут.
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