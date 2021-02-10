Задержан рукоблуд, залезший под юбку 13-летней в Кировском районе Петербурга. Суд его уже штрафовал за то же самое

Уголовный розыск за неделю вычислил персонажа, залезшего под юбку к 13-летней школьнице у детского сада в Кировском районе. Он не только ездил через полгорода, чтобы удовлетворять свои потребности ниже пояса, но и полтора года назад уже привлекался ровно за такую же агрессию.
Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, 35-летний Юрий зарегистрирован в Калининском районе в квартире с отцом и мачехой, женат. 3 февраля, по данным полиции, у детского сада на Дачном проспекте он налетел на школьницу, и, пока она не опомнилась, начал трогать её за половые органы. После чего сбежал, конечно. Педагог, обратившаяся в полицию после разговора с пострадавшей, передала сотрудникам какое-то описание, мол, спортивный, с чёрной щетиной на лице.
Необычность же истории даже не в этом. Вскоре выяснилось, что в 2019 году подозреваемый был пойман за аналогичное — он залез под юбку 15-летней девочке, но тогда в Московском районе. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 — «Развратные действия». В июле 2019-го дело дошло до приговора, где подсудимого наказали судебным штрафом в 15 тысяч рублей.
На этот раз в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье — 132-й, части 3-й (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней).
У задержанного несколько станиц в социальных сетях. Некоторые закрыты, открытые же говорят о нём как о любителе путешествий и эстрадной музыки.