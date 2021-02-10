Задержан рукоблуд, залезший под юбку 13-летней в Кировском районе Петербурга. Суд его уже штрафовал за то же самое

Уголовный розыск за неделю вычислил персонажа, залезшего под юбку к 13-летней школьнице у детского сада в Кировском районе. Он не только ездил через полгорода, чтобы удовлетворять свои потребности ниже пояса, но и полтора года назад уже привлекался ровно за такую же агрессию.



Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, 35-летний Юрий зарегистрирован в Калининском районе в квартире с отцом и мачехой, женат. 3 февраля, по данным полиции, у детского сада на Дачном проспекте он налетел на школьницу, и, пока она не опомнилась, начал трогать её за половые органы. После чего сбежал, конечно. Педагог, обратившаяся в полицию после разговора с пострадавшей, передала сотрудникам какое-то описание, мол, спортивный, с чёрной щетиной на лице.