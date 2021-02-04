К школе на Дачном проспекте повадился ходить щетинистый рукоблуд. Одна девочка уже пострадала

Педагоги школы №585 Кировского района Петербурга вышли на тропу войны с извращенцем, который смутил уже как минимум одну девочку. Заявление в полицию написано.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля, накануне днём в 64 отдел позвонила соцпедагог школы на Дачном проспекте. Она рассказала, что около 10:50 рядом с территорией учреждения неизвестный подошёл к девочке 13 лет и совершил в отношении неё развратные действия.

Рукоблуд попал на видеозапись камеры наблюдения. На вид ему лет 40, рост не более 175 сантиметров, он спортивного телосложения, с чёрной щетиной на лице. Одет мужчина был в серую куртку и тёмную шапку.