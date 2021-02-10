Сенат США утвердил конституционность импичмента Трампу

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

Как сообщает 10 февраля РИА Новости, специалисты по конституционному праву спорят о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, ведь такие дела прежде в судах не рассматривались. Однако сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно, и провели голосование.

В итоге процесс импичмента продолжится. За его конституционность проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Остальные 44 сенатора-республиканца были против и дали понять, что намерены добиваться оправдания Трампа.