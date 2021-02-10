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Сенат США утвердил конституционность импичмента Трампу

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

Как сообщает 10 февраля РИА Новости, специалисты по конституционному праву спорят о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, ведь такие дела прежде в судах не рассматривались. Однако сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно, и провели голосование.

В итоге процесс импичмента продолжится. За его конституционность проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Остальные 44 сенатора-республиканца были против и дали понять, что намерены добиваться оправдания Трампа.

Для импичмента необходимо 67 голосов в сенате. Палата представителей, где большинство — демократы, уже вынесла соответствующее решение.

Отметим, если Трампу всё же вынесут импичмент, он больше никогда не сможет претендовать на президентский пост. Он уже сообщал, что собирается вернуться во власть.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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Комментарии (3)

Russomatroso
Дикари, плакать хочется. (С)
То ли дело у нас, каждые 4/6 лет выборы прозрачные и честные, и полнейшая несменяемость власти с перемещением лиц на разные должности.
Мужской Взгляд
Конец демократии
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