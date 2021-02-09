Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возвращаться в октагон. «Пусть ребята дерутся за титул»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что точно не собирается возвращаться в большой спорт. Об этом он сказал 9 февраля в эфире «Матч-ТВ».



«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался… Может, Дэйна Уайт (президент UFC — прим. ред.) увидит мое сообщение и подумает: «Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул»»,— подчеркнул Нурмагомедов (цитата по «Коммерсанту»).

