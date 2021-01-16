Хабиб Нурмагомедов допустил, что может возобновить карьеру. Для этого нужно одно условие

По словам Уайта, россиянин оценит возможность своего возвращения в октагон после турнира UFC 257, на котором он хочет посмотреть на выступления Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера. Все зависит от того, насколько Нурмагомедова впечатлит выступление этих бойцов, каждый из которых в этом случае сможет претендовать на бой с ним.

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт в прямом эфире телеканала ABC.

«Я собираюсь посмотреть два поединка в лёгком весе на UFC 257. Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться», — передает Уайт слова Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке»

Сам боец после этого неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал попробовать уговорить Нурмагомедова передумать.