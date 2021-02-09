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Депутата и блогера-миллионника подозревают в коррупции из-за донатов на YouTube

Комиссия Саратовской областной Думы по доходам заподозрила депутата от КПРФ Николая Бондаренко в коррупции из-за доходов, заработанных на YouTube. Об этом 9 февраля сообщил телеканал «Саратов 24».

Бондаренко ведет на YouTube канал «Дневник депутата», у него 1,26 млн подписчиков. Причем около 300 тысяч прибавились за последние сутки, после того, как у парламентария начались проблемы.

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности, [для получения] гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко», — заявил сегодня первый заместитель председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

Решение комиссии направят в прокуратуру, уточнил он. Бондаренко в разговоре с РБК назвал обвинения абсурдными и связанными с политикой: «Решают вопрос о лишении меня мандата, недопущения на выборы в Госдуму, признания коррупционером. Само по себе это абсурдно». Депутат уточнил, что юристы, с которыми он советовался, «пришли к выводу, что доходы в виде оплаты за рекламу на YouTube не являются гонорарами: у меня нет с YouTube юридического договора, мне редакционных заданий никто не дает».

Накануне, 8 февраля, Бондаренко задержали за участие в акции в поддержку Навального, суд его оштрафовал на 20 тысяч рублей. Сам депутат говорил, что был на митинге в качестве народного избранника и «наблюдал за обстановкой».

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Как там с переводами на дворец? Нужно ещё? 100 млрд достаточно?
***_555
Пара переводов от сына Мизулиной, дочи Пескова или от Насти Боурт - иноагент готов.
FollowMe
Оккупационная власть борется с инакомыслием
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