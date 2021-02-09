Депутата и блогера-миллионника подозревают в коррупции из-за донатов на YouTube

Комиссия Саратовской областной Думы по доходам заподозрила депутата от КПРФ Николая Бондаренко в коррупции из-за доходов, заработанных на YouTube. Об этом 9 февраля сообщил телеканал «Саратов 24».

Бондаренко ведет на YouTube канал «Дневник депутата», у него 1,26 млн подписчиков. Причем около 300 тысяч прибавились за последние сутки, после того, как у парламентария начались проблемы.



«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности, [для получения] гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко», — заявил сегодня первый заместитель председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

