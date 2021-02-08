Полиция задержала депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом он сам сообщил утром 8 февраля в своем блоге «Дневник депутата» на Youtube (у него более 1,2 млн подписчиков).



По словам Бондаренко, его задержали у подъезда собственного дома. Судя по словам полицейского на видео, на депутата собираются составить протокол за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Его коллеги уверяют, что он только «наблюдал» за митингом, выполняя свои депутатские обязанности.