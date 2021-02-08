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Депутата-коммуниста задержали у дома за «участие в акции 31 января». Коллеги блогера-миллионника назвали это «актом устрашения»

Полиция задержала депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом он сам сообщил утром 8 февраля в своем блоге «Дневник депутата» на Youtube (у него более 1,2 млн подписчиков).

По словам Бондаренко, его задержали у подъезда собственного дома. Судя по словам полицейского на видео, на депутата собираются составить протокол за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Его коллеги уверяют, что он только «наблюдал» за митингом, выполняя свои депутатские обязанности.

«Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова в своем телеграм-канале написала: «Долго власть к этому готовилась. Выискивали различные способы заставить Николая замолчать. Что стало последней каплей? Растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе?! Или протестная акция, на которой Николай присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным?! Или всё-таки заявление Бондаренко о готовности выйти на выборы против самого сильного кандидата от «ЕдРа»?! Решили заранее зачистить политическую поляну от сильного конкурента?!» В разговоре с «Открытыми медиа» Алимова подчеркнула, что к Бондаренко не пускают защитника, и назвала его задержание «актом устрашения».

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Комментарии (2)

nuga
на Украине устрашают не так,а битами,избиением,разгромом имущества несогласных бригадами националистов под крылом Зеленского. Закрыть каналы на тв,ввести санкции против гражданина страны вот это *зеленый *фашизм от актера президента.А вначале так подбивали майданить дурачков граждан.Домайданились.Схема отлаженная.Если лехта придет к власти,они точно такое же устроят,судя по нынешним наводкам,кого травить из силовиков,размещенных в Телеге,методы -низкие,подлые и это ещё не дорвались..
Russomatroso
Очень жаль, вроде неплохой человек.
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