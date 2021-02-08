Полиция задержала депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом он сам сообщил утром 8 февраля в своем блоге «Дневник депутата» на Youtube (у него более 1,2 млн подписчиков).
По словам Бондаренко, его задержали у подъезда собственного дома. Судя по словам полицейского на видео, на депутата собираются составить протокол за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Его коллеги уверяют, что он только «наблюдал» за митингом, выполняя свои депутатские обязанности.
«Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова в своем телеграм-канале написала: «Долго власть к этому готовилась. Выискивали различные способы заставить Николая замолчать. Что стало последней каплей? Растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе?! Или протестная акция, на которой Николай присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным?! Или всё-таки заявление Бондаренко о готовности выйти на выборы против самого сильного кандидата от «ЕдРа»?! Решили заранее зачистить политическую поляну от сильного конкурента?!» В разговоре с «Открытыми медиа» Алимова подчеркнула, что к Бондаренко не пускают защитника, и назвала его задержание «актом устрашения».