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В администрации рассказали, с чего начался пожар в кабинете директора школы в Колпино

Вероятной причиной пожара, который 9 февраля тушили в школе №588, стало короткое замыкание рядом с камерой видеонаблюдения. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Колпинского района Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе, кабинет директора школы на Тверской улице загорелся после окончания занятий, но в здании оставались два преподавателя, охрана и десять детей, которые занимались в спортивной секции.

Пострадавших нет. МЧС сообщало о трёх эвакуированных сотрудниках, медицинская помощь никому из них не понадобилась. По данным ведомства, в помещении площадью 20 квадратных метров обгорели 15. Огонь локализован.

«Пожар произошёл из-за короткого замыкания в районе камеры наблюдения. Директор и представители образования в школе», — уточняют в администрации, добавляя, что на расписание учеников случившееся не повлияет: в учебном заведении всё функционирует.

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