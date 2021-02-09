В администрации рассказали, с чего начался пожар в кабинете директора школы в Колпино

Вероятной причиной пожара, который 9 февраля тушили в школе №588, стало короткое замыкание рядом с камерой видеонаблюдения. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Колпинского района Петербурга.



Как рассказали в пресс-службе, кабинет директора школы на Тверской улице загорелся после окончания занятий, но в здании оставались два преподавателя, охрана и десять детей, которые занимались в спортивной секции.

Пострадавших нет. МЧС сообщало о трёх эвакуированных сотрудниках, медицинская помощь никому из них не понадобилась. По данным ведомства, в помещении площадью 20 квадратных метров обгорели 15. Огонь локализован.