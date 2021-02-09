В колпинской школе пожарные тушили кабинет директора. Уцелело немногое

Пожар произошёл в школе №588 Колпинского района Петербурга вечером 9 февраля. Учебный вторник к этому времени закончился, в здании были только трое сотрудников.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре поступила на пульт дежурного за несколько минут до половины седьмого часа вечера. Горела школа на Тверской улице, 54. Огонь вспыхнул на втором этаже в кабинете директора и за его пределы не вышел.

В помещении площадью 20 квадратных метров обгорели 15 «квадратов». В 18:48 пожар локализовали. В пресс-службе уточнили, что к моменту происшествия уроки в школе закончились, никаких дополнительных занятий не проходило. Совсем пустой школа не была: там оставались трое человек персонала. Их эвакуировали, пострадавших среди них нет.