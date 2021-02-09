Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге вырастет до 146

«Продолжаем массовую вакцинацию петербуржцев от коронавируса, — заявил 9 февраля Олег Эргашев. — Заключенное сегодня соглашение предусматривает возможность открытия дополнительных пунктов, в том числе 17 — на базе городских медицинских учреждений, 4 — федеральных, 7 — частных».

Минздрав России и правительство Петербурга заключили дополнительное соглашение об открытии еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19. Вместе с существующими их станет 146, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

На данный момент в Северной столице работают 108 пунктов вакцинации, из которых 97 созданы на базе городских поликлиник, а еще 11 — в частных медицинских организациях.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано от коронавируса более 117,5 тысяч человек, из которых 24,3 тысячи полностью закончили процесс. За сутки, 9 февраля, выполнено более 10,8 тысячи инъекций. За все время в город поставили 218 642 комплекта «Спутника V». Из них в поликлиниках остались 83,7 тысячи доз препарата.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что в ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров Петербурга.