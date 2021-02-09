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Боррель: Было бы правильно включить санкции против России, этот выбор определит международную динамику сил в XXI веке

После визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавовым глава европейской дипломатии Жосеп Боррель довольно категорично высказался по поводу санкций в отношении России.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы», — цитирует его РИА Новости, сказанные 9 февраля в Европарламенте.

«Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС. Однако Брюссель готов поддерживать российское гражданское общество и избегать конфронтации с Москвой.

Как признался Боррель, он хотел знать, насколько власти РФ готовы к конструктивному диалогу и остановке негативной тенденции в отношениях с ЕС. «Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», — резюмировал Боррель, добавив, что Брюссель разочарован, а доверия между ним и Москвой нет.

Ранее по итогам встречи с Лавровым он уже дал понять, что взаимопонимания по большинству вопросов они не нашли.

Евросоюз обсудит перспективы новых санкций против России и других мер сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.

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Комментарии (41)

baddancer
«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита. Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — цитирует Лаврова ТАСС МИД РФ.
altnec
Для этого в Европе есть все условия, чуть-чуть поднять инфляцию, чтобы обесценить левые вложения от российских воромошенников.
Но этого недостаточно, им необходимо закрепиться на этом фальшивом рынке. И здесь начинается интрига.
Bobr Dobr
Им хочется Россию Ельцина-Козырева.
Другой, сильной, имеющий свои геополитические интересы они страшно бояться. Но, гигантский хомяк Навальный останется хомяком как его не раскармливай - надувай.
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