Боррель: Было бы правильно включить санкции против России, этот выбор определит международную динамику сил в XXI веке

После визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавовым глава европейской дипломатии Жосеп Боррель довольно категорично высказался по поводу санкций в отношении России.
«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы», — цитирует его РИА Новости, сказанные 9 февраля в Европарламенте.
«Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС. Однако Брюссель готов поддерживать российское гражданское общество и избегать конфронтации с Москвой.
Как признался Боррель, он хотел знать, насколько власти РФ готовы к конструктивному диалогу и остановке негативной тенденции в отношениях с ЕС. «Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», — резюмировал Боррель, добавив, что Брюссель разочарован, а доверия между ним и Москвой нет.
Ранее по итогам встречи с Лавровым он уже дал понять, что взаимопонимания по большинству вопросов они не нашли.
Евросоюз обсудит перспективы новых санкций против России и других мер сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.