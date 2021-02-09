Боррель: Было бы правильно включить санкции против России, этот выбор определит международную динамику сил в XXI веке

После визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавовым глава европейской дипломатии Жосеп Боррель довольно категорично высказался по поводу санкций в отношении России.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы», — цитирует его РИА Новости, сказанные 9 февраля в Европарламенте.

«Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС. Однако Брюссель готов поддерживать российское гражданское общество и избегать конфронтации с Москвой.