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МВФ говорит о необходимости увеличить пособие по безработице, но Россия боится роста числа «нахлебников»

Мировой валютный фонд считает, что Россия должна поднять минимальное пособие по безработице с 1 500 до 4 500 рублей. Российские власти не согласны. О споре между МВФ и Москвой сообщает 9 февраля РБК.

«Власти должны сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утвержденном после марта 2020 года, включая те, что недавно истекли, до тех пор, пока не произойдет значимого восстановления занятости», — цитирует издание доклад МВФ по итогам ежегодных консультаций по экономике РФ.

Весной 2020 года из-за пандемии власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб., а минимальный — с 1 500 до 4 500 руб. Однако в январе 2021-го кабмин, сохранив максимальный размер пособия до конца года, вновь опустил нижнюю планку до докоронавирусного уровня.

В Фонде подчёркивают, что докризисные величины необычайно малы в сравнении общей стоимостью жизни. По данным МВФ, российское пособие по безработице в среднем компенсировало лишь 27% утраченного заработка, тогда как средний показатель по странам ОЭСР составляет 47%.


Однако российские власти с МВФ не согласны. В качестве аргумента приводится нежелание граждан искать новую работу из-за повышенных пособий по безработице.

Минимальное пособие платится тем, кто ищет работу впервые, стремится вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Максимальное пособие в 12 130 руб. выплачивается гражданам, потерявшим работу после 1 марта.

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Комментарии (15)

265040341
.... хороший обзор.
---- «Налог» на ковид: почему россияне заплатили за коронавирус больше, чем экономика. Комментарий Семена Новопрудского (с)
.... так что, подарков не будет.
kоt-obormot
"боимся нахлебников" сказали чиновнички, закупая туалетные ершики от косаря евро за штуку.
Karl_Ivanovich
Сколько можно слушать МВФ - это же глобалистская структура угрожающая независимости стран-участников. точнее - жертв.
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