МВФ говорит о необходимости увеличить пособие по безработице, но Россия боится роста числа «нахлебников»

Мировой валютный фонд считает, что Россия должна поднять минимальное пособие по безработице с 1 500 до 4 500 рублей. Российские власти не согласны. О споре между МВФ и Москвой сообщает 9 февраля РБК.

«Власти должны сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утвержденном после марта 2020 года, включая те, что недавно истекли, до тех пор, пока не произойдет значимого восстановления занятости», — цитирует издание доклад МВФ по итогам ежегодных консультаций по экономике РФ.



Весной 2020 года из-за пандемии власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб., а минимальный — с 1 500 до 4 500 руб. Однако в январе 2021-го кабмин, сохранив максимальный размер пособия до конца года, вновь опустил нижнюю планку до докоронавирусного уровня.

