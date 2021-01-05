Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице в России

Правительство России оставило на прежнем уровне размер пособия по безработице на 2021 год. Соотвествующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 5 января на сайте кабмина.
«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в тексте документа.
Пособие по безработице до пандемии могло быть не больше 8000 рублей, но в марте 2020 года в связи с локдауном оно было увеличено до 12 130 рублей. В правительстве отмечают, что повышение сначала планировалось как временное. На исходе коронавирусного года решено было сохранить максимальный размер пособия, временные правила регистрации безработных продлили до 31 марта 2021-го.
По данным Росстата, безработица в ноябре 2020 года снизилась до 6,1%. Смольный тоже докладывал об уменьшении числа состоящих на учёте незанятых петербуржцев.