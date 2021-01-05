Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице в России

Правительство России оставило на прежнем уровне размер пособия по безработице на 2021 год. Соотвествующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 5 января на сайте кабмина.

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в тексте документа.

