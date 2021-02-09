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Мужчина, у которого из головы вытащили ручку, скончался

Ростовчанин, у которого врачи вытащили из мозга ручку, ушел из жизни.

«Мужчина, госпитализированный <...> в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался», — сообщает 9 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ФСИН.

Пострадавший содержался в ростовском СИЗО-3, где накануне и получил травму. По словам 37-летнего мужчины, он поранил себя в состоянии нервного срыва.

Врачи больницы утром, 9 февраля, смогли извлечь посторонний предмет. Медики констатировали, что ручка прошла через глаз и оказалась в мозгу.

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Комментарии (11)

Жора__
воткнул сам себе ручку, затем сел на бутылку и повесился? Тесак тоже сам?
265015791
"был экстренно доставлен в больницу ночью с проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга. В глаз ему вонзилась шариковая ручка, настолько, что, повредив глазное яблоко, вошла в мозг на весь диаметр полости черепа - от передней до задней черепных ямок.
В работу немедленно включилась команда специалистов в составе нейрохирургов Адель Аль Хаммади и Бориса Матевосяна (их постоянно консультировал заведующий отделением нейрохирургии Виталий Зайцев), врача-офтальмолога Татьяны Пащенко, анестезиолога Игоря Ветошкина, анестезистки Марины Инкиной и младшей операционной медсестры Татьяны Тихой.
Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования. Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей. И это было сделано на высочайшем уровне."
Thunder
Естественный отбор, природа исправила собственную ошибку
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