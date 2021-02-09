Врачи больницы скорой помощи Ростова-на-Дону спасли пациента с ручкой в голове. Она целиком оказалась в мозгу, пройдя через глаз.
На запись в Instagram больницы СМИ обратили внимание 9 февраля. Врачи рассказали, что ручка вошла в глаз целиком, причём её конец достаёт до задней стенки черепа. Инородный объект прошел в миллиметрах от важнейших сосудов и ствола головного мозга.
После операции пациенту сделали повторное КТ и положили в реанимацию. Он поступил поздним вечером 6 февраля. Как ручка попала в мозг — пока неизвестно, у медиков не было времени и возможности поговорить об этом с пациентом. Прогнозов о его состоянии и выздоровлении также пока не дают.