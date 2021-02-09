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Доктор-миллионер изобрел собственную вакцину от короны, но вместо славы может получить срок

Немецкий доктор медицинских наук и миллионер Винфрид Штёккер объявил, что в своей лаборатории изобрел новую вакцину от коронавируса. Но вместо славы может получить срок.

Как пишет DW 9 февраля, 74-летний специалист не только создал некую субстанцию, но и вколол её себе, жене, детям и еще 65 добровольцам в качестве эксперимента, после чего у всех, как он уверяет, появились антитела к COVID-19. Он разослал радостную новость по научным инстанциям Германии, в частности — в Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), который отвечает за регистрацию таких препаратов в ФРГ, и даже опубликовал рецепт вакцины в своем блоге.

Однако в научных инстанциях насторожились и вместо расширенных испытаний, чтобы подтвердить эффективность препарата, обратились в прокуратуру. Правоохранители возбудили дело по подозрению в нарушении Закона о лекарственных средствах — для испытаний на людях требовалось предварительное разрешение. В ответ Штёккер обратился к юристам, чтобы доказать, что он не проводил клинических испытаний, а использовал разработку для самолечения, которое не запрещено законом.

В Германии Штёккер известен тем, что в 1987 году основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Она работает в 17 странах. А в 2017 году Штёккер продал её американскому концерну за 1,2 млрд евро.

В Российском фонде прямых инвестиций ожидают, что к концу этой недели «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах. Заявка на одобрение подана и в Евросоюзе.

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Комментарии (2)

265015791
>Однако в научных инстанциях насторожились и вместо расширенных испытаний, чтобы подтвердить эффективность препарата, обратились в прокуратуру.
Не удивлён, серость себя защищает.
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