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РФПИ ожидает, что к концу следующей недели «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах

В Российском фонде прямых инвестиций ожидают, что вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах к концу следующей недели. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал 7 февраля в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитриев уточнил, что на данный момент препарат одобрен регуляторами 19 государств, но к концу следующей недели их число достигнет 25. Названия стран не перечислил.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

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