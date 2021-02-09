Вольнодумные фонарики, споем «Боже, Царя храни»

«Гордо несите знамя мобильного фонарика!» — фактически так выглядит новый лозунг соратника Алексея Навального, придумавшего, как обхитрить силовиков. Понять немудрено — мальчишки и девчонки выходят в свои дворы помикрорайонно, бесстрашно включают огоньки на своих мобильниках, зажигают сердца соседей и через минутку расходятся по квартирам. «Может быть, первому будет немного страшно», — предупреждает Леонид Волков. На месте нового начальника Центра «Э» Петербурга я бы растерялся. Крыть, как говорится, нечем. Это даже не похоже на исполнение гимна Виктора Цоя «Перемен!». К тому же восстание намечено в дневное время суток.



Понятно, что это такая реакция на реакцию. За 23 и 31 января по России же нахватали более 10 тысяч человек. Хотя вряд ли рассчитывали, что всем выпишут талоны на повидло. Все же, на мой верноподданнический взгляд, надо идти другим путем. Категорически вне этих безобразий в культурных местах экскурсионного обслуживания туристов Петербурга.

А для этого надо немного подготовиться к торжественному мероприятию. Убежден, что среди тысяч болельщиков Алексея Анатольевича есть достаточно имеющих слух и практику пения. Таких отбираем по соцсетям. Безусловно, найдется и лицо музыкального образования, имеющее навык управления хором. Назначаем. Можно, конечно, и потренироваться, но исчезнет эффект премьеры. Разлетится же все по обзорным справкам МВД.

И вот в назначенный день выходим к шеренгам верной присяге пехоты, злющей от того, что у них накрылся очередной выходной. Космонавты уже вроде бы готовы вновь оторваться на пришельцах, как римские легионеры на толпе кельтов. И в этот момент дирижер поворачивается спиной к фаланге — лицом к своим, взмахивает откуда ни возьмись взявшимися палочками, и сотня ртов взывает: «Сильный, державный, царствуй на славу нам».



И звук такой раздольный, как русское поле, богобоязненный, как малиновый звон. От неожиданности фотографы перестают щелкать, а душа юнкеров мечется — «то ли в нагайки, то ли креститься».

Остальные же, кому медведь на ухо наступил, вынимают иконки с фотографиями видных членов партии и правительства — от губернатора до директора ФСБ. Они просто, чуть потупив гривы, подвывают. Вот это, я вам скажу, был бы флешмоб.

Полиция застыла в ожидании политической команды. А где её взять? Только в Кремле. А там дураков нет вот так с бухты-барахты швыряться необдуманными директивами. Пока согласуют, пока пересмотрят видео, пока проконсультируются с иерархами, номер и закончится. Все уже разошлись, а все остальные остались... не буду вслух говорить с чем.

Утверждаю, что это звуковое кино не то что про «Евроньюс», а достойно единственного интеллигентного телеканала «Культура». Эвент войдет в историю города трех революций.

Но раз уж я сыграл белыми, то припасен и ответный ход. Охранители трона не только же скучным реваншем процветают. Там если на расслабоне, то имеют современное мышление. На следующую баррикаду секретным образом подтянут сводный духовой оркестр Внутренних войск. И при приближающейся толпе как вдруг скинут скафандры, да примкнут к щекам начищенные трубы.



Все в ожидании чего-нибудь из патриотического, в стиле «Славься, Отечество наше свободное», а военные музыканты окружат, например, задорностью старого джазового хита «Обвяжи желтой лентой дубовое дерево». Можно еще и в танце. Они умеют, сам видел.

И протест станет именинами души. Петербуржцы начнут скапливаться, чтобы насладиться баттлом.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

