Российские авиакомпании не будут создавать дочерние лоукостеры до восстановления пассажиропотоков

Авиакомпании РФ на данный момент отказались от идеи создания дочерних лоукостеров из-за снижения объёма авиаперевозок в период пандемии. Об этом 9 февраля в рамках пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации заявил глава Росавиации Александр Нерадько. В то же время он отметил, что потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров уже после восстановления пассажиропотоков до докризисного уровня.

«В 2020 году мы наблюдали снижение объёмов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернёмся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьёзные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров», — цитирует руководителя Росавиации ТАСС.

