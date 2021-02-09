FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Российские авиакомпании не будут создавать дочерние лоукостеры до восстановления пассажиропотоков

Авиакомпании РФ на данный момент отказались от идеи создания дочерних лоукостеров из-за снижения объёма авиаперевозок в период пандемии. Об этом 9 февраля в рамках пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации заявил глава Росавиации Александр Нерадько. В то же время он отметил, что потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров уже после восстановления пассажиропотоков до докризисного уровня.

«В 2020 году мы наблюдали снижение объёмов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернёмся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьёзные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров», — цитирует руководителя Росавиации ТАСС.

По данным заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, в 2021 году объём перевозок российских авиакомпаний внутри страны может превысить показатели 2019 года. Что касается международных направлений, то прогнозируемые объёмы пассажиропотока по ним составляют 30 млн пассажиров — на 57 % больше, чем в 2020 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

hal9000
Да они довыделываются что народ сами будут собирать себе самолеты..немогут обеспечить народ малой авиацией...у меня все чертежи есть соберу себе сам какой нибудь поршневой и буду летать куда мне захочется..наша страна из за бюрократии вечно отсталая как незнаю что..убирать нафиг эти все Союзы..Кооперативы авиасообщества..они такие тупорылые и неповортливые как черепахи..как эстонцы..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний