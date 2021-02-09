Судебная коллегия дала согласие на уголовное преследование петербургского судьи, чей сын случайно застрелил друга

Сначала произошедшее квалифицировали как убийство, но потом статью изменили на «Причинение смерти по неосторожности», ответственность по которой наступает с 16 лет. В ноябре следствие прекратило производство по делу, поскольку отсутствовал субъект преступления.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина. Решение упоминается в итогах первого заседания, которое с 1 по 5 февраля проходило в Москве. Напомним, в марте 2020 года 14-летний сын Саяпина выстрелил в друга из отцовского ружья в Колпино. Хотел впечатлить, но случайно убил. Тело вынес на лестничный пролёт, сам сбежал .

Параллельно следователи начали доследственные действия по делу о небрежном хранении оружия (ч. 1 ст. 224 Уголовного кодекса) в отношении самого Саяпина-старшего. В ноябре председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с представлением в ВККС и попросил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Тогда квалифколлегия отложила вопрос и вернулась к нему в первый день февральского заседания.



Саяпин и представители СКР участвовали в нем по видео-конференц-связи. Первым делом судья попросил заседание закрыть.



«Ситуация связана с жизнью несовершеннолетних детей, прошу провести заседание в закрытом режиме», — заявил Саяпин. Он также сказал, что не согласен с представлением председателя СКР.



ВККС просьбу судьи удовлетворила, закрыла заседание, а спустя полчаса обсуждений огласила свое решение и дала СКР согласие на возбуждение уголовного дела.

