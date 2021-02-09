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Судебная коллегия дала согласие на уголовное преследование петербургского судьи, чей сын случайно застрелил друга

Высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина. Решение упоминается в итогах первого заседания, которое с 1 по 5 февраля проходило в Москве. Напомним, в марте 2020 года 14-летний сын Саяпина выстрелил в друга из отцовского ружья в Колпино. Хотел впечатлить, но случайно убил. Тело вынес на лестничный пролёт, сам сбежал.

Сначала произошедшее квалифицировали как убийство, но потом статью изменили на «Причинение смерти по неосторожности», ответственность по которой наступает с 16 лет. В ноябре следствие прекратило производство по делу, поскольку отсутствовал субъект преступления.

Параллельно следователи начали доследственные действия по делу о небрежном хранении оружия (ч. 1 ст. 224 Уголовного кодекса) в отношении самого Саяпина-старшего. В ноябре председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с представлением в ВККС и попросил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Тогда квалифколлегия отложила вопрос и вернулась к нему в первый день февральского заседания.

Саяпин и представители СКР участвовали в нем по видео-конференц-связи. Первым делом судья попросил заседание закрыть.

«Ситуация связана с жизнью несовершеннолетних детей, прошу провести заседание в закрытом режиме», — заявил Саяпин. Он также сказал, что не согласен с представлением председателя СКР.

ВККС просьбу судьи удовлетворила, закрыла заседание, а спустя полчаса обсуждений огласила свое решение и дала СКР согласие на возбуждение уголовного дела.

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Комментарии (12)

Ирина Смирнова
Подумать только! Петербургский судья не согласен с Представлением СКР! Неужели такое бывает? Но коллеги не подкачали, согласились за него. Однако, прецедент: когда речь идет о собственной шкуре, они умеют не соглашаться.
AlBerkut
Ну да, вряд ли сможет в судьи вернуться.
Там желающих 100500 на место, нафих председателю суда (любого) такое 'пропиаренное' чудо нужно.
Так что даже если и замнёт дело, примирится с терпилами, всё равно из судей вылет...
261807311
Поступил не по-петербуржски.
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