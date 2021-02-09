В Петербурге задержали мужчину, дочь которого выпила детскую смесь с наркотиками

Как сообщает Следственный комитет России 9 февраля, петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя проспекта Энтузиастов. По предварительной версии, подозреваемый неоднократно употреблял алкоголь и наркотики в присутствии своей дочери в возрасте 1,5 месяца, что чуть не обернулось трагедией. В начале февраля этого года, находясь в состоянии опьянения, он допустил попадание психотропного вещества в детскую смесь, которой накормил ребёнка.

В Петербурге задержали наркозависимого отца маленькой девочки. Его подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156-я статья УК РФ).

Малышку госпитализировали. Врачи одной из городских больниц оказали ей медицинскую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.



«По результатам расследования следователями будет инициирован вопрос перед уполномоченными органами о лишении родительских прав родителей девочки», — также говорится в сообщении ведомства.



Как ранее писала «Фонтанка», аналогичный случай произошёл в конце января этого года в Тосненском районе Ленобласти. Тогда наркотики попали в организм годовалой жительницы города Никольское. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности был задержан её 23-летний дядя.

