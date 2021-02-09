В Петербурге задержали мужчину, дочь которого выпила детскую смесь с наркотиками

В Петербурге задержали наркозависимого отца маленькой девочки. Его подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156-я статья УК РФ).
Как сообщает Следственный комитет России 9 февраля, петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя проспекта Энтузиастов. По предварительной версии, подозреваемый неоднократно употреблял алкоголь и наркотики в присутствии своей дочери в возрасте 1,5 месяца, что чуть не обернулось трагедией. В начале февраля этого года, находясь в состоянии опьянения, он допустил попадание психотропного вещества в детскую смесь, которой накормил ребёнка.
Малышку госпитализировали. Врачи одной из городских больниц оказали ей медицинскую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
«По результатам расследования следователями будет инициирован вопрос перед уполномоченными органами о лишении родительских прав родителей девочки», — также говорится в сообщении ведомства.
Как ранее писала «Фонтанка», аналогичный случай произошёл в конце января этого года в Тосненском районе Ленобласти. Тогда наркотики попали в организм годовалой жительницы города Никольское. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности был задержан её 23-летний дядя.