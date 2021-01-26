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В Никольском задержали 23-летнего местного жителя, наркотики которого съела годовалая племянница

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления годовалой девочки наркотическим веществом. Инцидент произошёл в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщает 26 января пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, на двое суток задержан 23-летний молодой человек. Отравившемуся ребёнку он приходится дядей, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, подозреваемый незаконно хранил в одной из комнат квартиры в городе Никольское наркотическое средство. До вещества добралась годовалая племянница и часть съела. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии, в настоящее время её жизни ничего не угрожает.

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