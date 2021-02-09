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Правительство РФ прокомментировало информацию о новых мерах соцподдержки на 500 млрд рублей перед выборами

Правительство прокомментировало информацию СМИ о подготовке специального пакета социальной поддержки.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан», — цитирует 9 февраля заявление кабмина РИА Новости.

В правительстве подчеркнули, что каждый год для россиян реализуют «целый ряд мер социальной поддержки», а спектр инструментов постоянно расширяется.

В сообщении кабмина также указывается на приоритетный характер выполнения социальных обязательств государства.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что власти России якобы готовы потратить 500 миллиардов рублей для снижения недовольства населения перед выборами в Госдуму осенью 2021 года.

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Комментарии (3)

hal9000
пока они планируют граждане вымрут..а деньги растащат олигархи...
dimas062
"«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан»" - конкретных граждан, в соответствии с ранее (20 лет назад) утверждёнными списками?
260695231
Это как пять дворцов, получается. Только один дворец для одного, а пять — на 150 миллионов.
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