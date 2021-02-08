Reuters: Российские власти готовы потратить 500 миллиардов рублей для снижения недовольства населения

Новый пакет социальной поддержки россиян готовится властями, сообщает 8 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
«Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов (500 миллиардов рублей), чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами», — пишет издание.
Собеседник агентства рассказал, что президент Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в своем обращении. Источники настаивают, что пакет подготовлен, чтобы показать информированность о финансовых проблемах граждан. На эти цели власти якобы готовы выделить 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта России на 2021 год.
Источники не раскрывают подробностей о том, на что могут быть потрачены деньги. Официального подтверждения этой информации нет.
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