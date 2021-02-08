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Reuters: Российские власти готовы потратить 500 миллиардов рублей для снижения недовольства населения

Новый пакет социальной поддержки россиян готовится властями, сообщает 8 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.

«Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов (500 миллиардов рублей), чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами», — пишет издание.

Собеседник агентства рассказал, что президент Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в своем обращении. Источники настаивают, что пакет подготовлен, чтобы показать информированность о финансовых проблемах граждан. На эти цели власти якобы готовы выделить 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта России на 2021 год.

Источники не раскрывают подробностей о том, на что могут быть потрачены деньги. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Владимир Путин сегодня, 8 февраля, удивился низким зарплатам молодых ученых.

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Комментарии (16)

dedmoroz_5e4d8827384c2
только в создание высокотехнологичных рабочих мест надо вкладывать, в рост потребления без роста производства вкладываться неэффективно, инфляция и всё/
TU104
Опять всё украдут ! Кто этим козлам теперь поверит !
AP-SPb
Ну медиков на фоне фэйковой "пандемии" баблом уже залили. Теперь подкинут деньжат главным организаторам выборов - учителям. Ну и силовикам конечно. Как же без этого. Вопрос только сколько из этого золотого дождя досочится до низов...
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