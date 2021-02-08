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«Где деньги, Зин?» Путин удивился низким зарплатам учёных

Президент России поручил разобраться с оплатой труда ученых в российских регионах. Недоумение главы государства вызвало выступление молодой учёной из Новосибирска, которая рассказала президенту о своей зарплате в 25 тысяч рублей. Путин подсчитал, что платить девушке должны 80 тысяч с учетом надбавки.

«Где деньги? <...> Где деньги, Зин?» — спросил 8 февраля Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.

Такое положение дел не устроило Путина, и он велел министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и главе Минфина Антону Силуанову разобраться с проблемой.

«Если вас там будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента. И я с вами переговорю по телефону», — добавил Путин, обращаясь к пожаловавшейся на низкую зарплату ученой.

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Комментарии (24)

SNOW
- Деньги где?...
- .....
ответим в рифму
DimDimych
Фиговский значит ученый. Была бы хорошим ученым, давно бы буржуи схантили.
grannie
и телефончик у девицы стрельнул тут же, старый бабник :-) « я с вами переговорю по телефону»
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