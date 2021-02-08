Президент России поручил разобраться с оплатой труда ученых в российских регионах. Недоумение главы государства вызвало выступление молодой учёной из Новосибирска, которая рассказала президенту о своей зарплате в 25 тысяч рублей. Путин подсчитал, что платить девушке должны 80 тысяч с учетом надбавки.
«Где деньги? <...> Где деньги, Зин?» — спросил 8 февраля Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.
Путин снова задает вопрос десятилетия: "Где деньги? Где деньги, Зин?" pic.twitter.com/bfJJvMgIzu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 8, 2021
Такое положение дел не устроило Путина, и он велел министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и главе Минфина Антону Силуанову разобраться с проблемой.
«Если вас там будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента. И я с вами переговорю по телефону», — добавил Путин, обращаясь к пожаловавшейся на низкую зарплату ученой.