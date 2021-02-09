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В петербургской статистике рост умерших больных с коронавирусом

Статистика смертей от COVID-19 показала резкий рост в Петербурге. За последние сутки оперативный штаб отчитался о 61 умершем. Это следует из данных, опубликованных 9 февраля.

Москва по-прежнему остаётся в российском топе по смертям. Там в статистику попали 73 летальных исхода. Всего в стране за 24 часа зафиксировано 530 смертей. С начала пандемии — свыше 77,5 тысяч.

В Петербурге накануне, напомним, в летальную статистику попала 41 смерть.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Прикольно, заболеваемость падает, а смертность растёт. Видимо, остались только самые слабые.
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