В петербургской статистике рост умерших больных с коронавирусом

Статистика смертей от COVID-19 показала резкий рост в Петербурге. За последние сутки оперативный штаб отчитался о 61 умершем. Это следует из данных, опубликованных 9 февраля.



Москва по-прежнему остаётся в российском топе по смертям. Там в статистику попали 73 летальных исхода. Всего в стране за 24 часа зафиксировано 530 смертей. С начала пандемии — свыше 77,5 тысяч.



В Петербурге накануне, напомним, в летальную статистику попала 41 смерть.

