Петербургский метрополитен «заминировали» по-английски в утренний час-пик. Телефонный номер привёл к люксембуржцу

Подключившиеся к проверке полицейские установили, что номер телефона, с которого поступила информация, принадлежит 65-летнему гражданину Люксембурга, проживающему на улице Щербакова в Петербурге. Однако дверь квартиры по указанному адресу никто не открыл. Владелец жилплощади устанавливается. Проводится проверка.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля, накануне около семи утра в экстренные службы поступило смс-сообщение, в котором по-английски было написано: «Бомба на станции метро».

Взрывотехники, которые всё это время обследовали все станции городской подземки, ничего опасного на территории не нашли, эвакуация не проводилась.



Вечером того же дня в дежурную часть УМВД по Гатчинскому районе Ленобласти поступил новый звонок о предстоящем взрыве. Неизвестная женщина заявила, что готовится теракт на Ленинском проспекте в Петербурге. Точные дату, время и место она не уточнила. Специалисты осмотрели места массового скопления граждан, но не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как ранее писала «Фонтанка», в ночь с воскресенья на понедельник сотрудники полиции и взрывотехники обследовали петербургские школы из-за видеозаписи о минировании, которая через соцсеть пришла к четверокласснице из Твери.

