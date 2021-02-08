Четверокласснице из Твери пришло предупреждение о взрывах в российских школах. Бомбы искали и в Петербурге

Сотрудники полиции всю ночь обследовали городские и областные школы. Причиной тому стало тревожное сообщение из другого региона страны. Аналогичные мероприятия, судя по всему, проводились по всей России.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля, накануне примерно в половине одиннадцатого вечера в московскую полицию обратилась неизвестная женщина, которая заявила, что её дочери — ученице четвёртого класса одной из школы в Твери поступила тревожная видеозапись через социальную сеть Likee. В ролике сообщалось, что с началом учебной недели «в России взорвутся 20 тысяч школ». Полицейские выяснили, что номер телефона, с которого звонили, принадлежал 41-летней жительнице московского района Дорогомилово.
Проверка коснулась средних образовательных учреждений Петербурга и Ленобласти. В общей сложности специалисты обследовали более тысячи школ. К утру понедельника никаких опасных предметов и устройств обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как пишет ТАСС, аналогичные мероприятия проводились сегодня в школах нескольких регионов Дальнего Востока, а также в Красноярском крае и Тамбовской области. Причиной стали сообщения о вероятном минировании. Из-за проверок пришлось отменить первые смены. В большинстве случаев обследования уже закончились. Взрывчатых веществ и взрывных устройств выявлено не было.