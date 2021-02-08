Четверокласснице из Твери пришло предупреждение о взрывах в российских школах. Бомбы искали и в Петербурге

Сотрудники полиции всю ночь обследовали городские и областные школы. Причиной тому стало тревожное сообщение из другого региона страны. Аналогичные мероприятия, судя по всему, проводились по всей России.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля, накануне примерно в половине одиннадцатого вечера в московскую полицию обратилась неизвестная женщина, которая заявила, что её дочери — ученице четвёртого класса одной из школы в Твери поступила тревожная видеозапись через социальную сеть Likee. В ролике сообщалось, что с началом учебной недели «в России взорвутся 20 тысяч школ». Полицейские выяснили, что номер телефона, с которого звонили, принадлежал 41-летней жительнице московского района Дорогомилово.

