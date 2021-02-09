Решить вопрос с низкой зарплатой учёной из Новосибирска после её жалобы Путину надеются за два дня. Подключились министры и прокуроры

Ответ на вопрос от Путина «Где деньги, Зин?» в Новосибирске ищет прокуратура, министр финансов, Минобрнауки и сам Институт цитологии и генетики. Вопрос низкой зарплаты одной из сотрудниц хотят решить за пару дней.

О происходящем в институте после беседы научной сотрудницы Анастасии Проскуриной с Владимиром Путиным 9 февраля рассказал его директор Алексей Кочетов. По его словам, сейчас руководство отчитывается перед всеми вышестоящими инстанциями, почему у Проскуриной зарплата в 25 тысяч рублей вместо положенных 80.