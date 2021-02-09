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Решить вопрос с низкой зарплатой учёной из Новосибирска после её жалобы Путину надеются за два дня. Подключились министры и прокуроры

Ответ на вопрос от Путина «Где деньги, Зин?» в Новосибирске ищет прокуратура, министр финансов, Минобрнауки и сам Институт цитологии и генетики. Вопрос низкой зарплаты одной из сотрудниц хотят решить за пару дней.

О происходящем в институте после беседы научной сотрудницы Анастасии Проскуриной с Владимиром Путиным 9 февраля рассказал его директор Алексей Кочетов. По его словам, сейчас руководство отчитывается перед всеми вышестоящими инстанциями, почему у Проскуриной зарплата в 25 тысяч рублей вместо положенных 80.

Зарплаты в институте, рассказал Кочетов ТАСС, формируются на основе оклада, показателей эффективности и грантов.

Проскурина пожаловалась президенту на зарплату накануне, во время заседания совета по науке и образованию. Путин отреагировал фразой «Где деньги, Зин?».

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Комментарии (3)

efela
Если решать вопрос с зарплатой у всех научных сотрудников, которые получают три копейки будут министры с прокурорами, то мы их долго теперь не увидим. Может еще ФСБ с Росгвардией подключатся?
265015791
Достали эти учёные лжецы и трусы, единственное что их волнует и о чём они просят это деньги, а посмотришь альбомы преподов СПбГУ в соцсетях так вся заграница уже ими посещена и сфоткана.
У них студенты с крыш прыгают и подрываются, но гадов это совсем не волнует.
dragvs
Очередная путинская показуха. Вместо управления государством человек занимается показными делами. Что мешает выстроить систему при которой будет невозможно получать 25 вместо 80 по бумаге? Где трудовая инспекция, где независимый суд?
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