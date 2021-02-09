С тощей сумкой на ремне. Точки продаж газет и журналов стремительно сокращаются

автор фото Сергей Михеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Понять ретейлеров вполне можно — каждый квадратный метр магазина должен приносить прибыль, а менеджеры отвечают рублем за неэффективное использование полок. «Спрос на бумажную прессу существенно снизился, в том числе на фоне пандемии, когда потребители старались реже выходить на улицу и в магазины. Поэтому «Пятёрочка» будет проводить оптимизацию ассортимента газет и журналов, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе X5 Retail Group. — В части магазинов, где газеты и журналы востребованы гостями, предложение прессы сохранится в полном объеме. В части останутся только наиболее популярные среди наших гостей издания. Там, где пресса абсолютно не востребована, ее уберут».

На практике это означает, что из 780 «Пятерочек» по всему Северо-Западу продавать печатные издания будут лишь около 90. Поскольку большинство издательств уже запланировали выпуск февральских номеров в прежнем объеме, продавать их можно будет до 24 февраля, после этого торговое оборудование распространителей прессы в «Пятерочках» нужно будет демонтировать и вывезти, предупреждают ретейлеры дистрибуторов в письме (имеется в распоряжении «Фонтанки»). Сергей Маркелов, гендиректор холдинга «Метропресс», которому принадлежит сеть «Первая полоса» и бизнес по дистрибуции прессы в торговых сетях, рассказал, что сейчас всего в городе продается около 40 млн копий печатных изданий в год. Коронавирусные ограничения особенно сильно ударили по его рынку. Сначала, когда часть вестибюлей метро была закрыта, а пассажиропоток падал в апреле на 80%, его сети пришлось временно закрывать до 50% точек. Но и сейчас, когда большая часть ограничений уже снята, все еще ощущается заметное снижение пассажиропотока. Так что часть киосков «Первая полоса» теперь не работает по выходным, а часть — закрываются на несколько часов раньше, чем прежде. При этом основные расходы — аренда — остаются на докризисном уровне: внутри метро это 8–10 тыс. рублей за 1 м2 в месяц.

Для компании Сергея Маркелова решение X5 Retail Group означает потерю примерно 40% объема продаж, или 300 тысяч экземпляров печатных изданий. Потери всех коллег по бизнесу в «Метропрессе» оценивают примерно в миллион копий ежемесячно. С оценками объема рынка соглашается и Иван Власов, гендиректор «Комсомольской правды» в Петербурге, а также глава ассоциации издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса», которая объединяет крупных операторов печатной прессы. Правда, что касается конкретно его газеты, потеря «Пятерочки» означает падение продаж на 15–20%. «Наши тиражи стремительно сокращались в 2014–2017 гг. — примерно на 10% в год, но в последнее время стабилизировались, падая не более чем на 3–4%. В то же время у «толстушки» тираж даже немного подрос: во-первых, подписка увеличилась, а во-вторых, мы и сами стараемся расширять точки распространения. К примеру, за счет сотрудничества с «Магнитом» нам удалось увеличить присутствие в Ленобласти. А зависимость между числом точек продаж и размерами тиража — прямая», — констатирует Иван Власов.

Он приводит пример: еще в 2017 году в Петербурге было около тысячи торговых объектов — это без учета продаж в супермаркетах. На начало 2020 года их осталось всего 420, причем как минимум в 100 из них пресса если и продается, то сугубо для галочки — в основном там кофе навынос, фрукты и шаверма. Городские власти в ответ на просьбу издателей обязать владельцев таких точек заняться все же торговлей газетами, поступили довольно изящно: просто демонтировали почти все из них. Нарушения, конечно, были прекращены, но дистрибуции прессы это не особо помогло. В «Пятерочках» распространялось около 30% тиража едва ли не самого массового в Петербурге платного СМИ — «Панорамы ТВ», рассказал «Фонтанке» глава издательства «Медиа пресс» Алексей Блинов. «Многим было удобно покупать наши издания именно в этих магазинах. Это была выработанная модель их поведения. Мы в большей степени переживаем за то, что традиции наших — далеко не всех юных — читателей будут нарушены. Призываем «Пятерочку» еще раз задуматься, насколько это решение было оправданно», — говорит издатель. Чтобы не быть голословным, он вместе с коллегами по рынку — «Комсомолкой» и «Телесемь» — подготовил предложение, как сохранить эти три, на его взгляд, самых популярных издания в магазинах. Для этого был разработан специальный малоформатный вариант стойки, занимающей самое минимальное пространство в магазине.

Если в X5 все же не пойдут навстречу, Алексей Блинов готовит «план Б» — развитие сотрудничества с несетевыми «магазинами у дома». При этом он осознает, что выстраивать бизнес-формат с сотнями мелких предпринимателей будет зачастую не легче, чем договориться с менеджерами «Пятерочки». Алексей Блинов готов даже идти навстречу и отказаться от схемы сотрудничества с «возвратной» схемой, предложив «магазинам у дома» безвозвратную схему. Кроме того, перечисляет он, придется серьезно потратиться на обучение продавцов в этих магазинах и донесение до традиционных покупателей информации о новых точках продаж. Глава «Медиа пресс» считает, что коронавирусный удар «Панорама ТВ» выдержала достойно. Если на пике ограничений тираж падал до 160 тысяч экземпляров, то сейчас удалось почти полностью восстановить позиции — 290 тысяч. Правда, при этом еще два года назад журнал издавался 350-тысячным тиражом. А старожилы издательства могут вспомнить времена, когда речь шла о тираже в 1,2 миллиона копий в неделю.

Для холдинга «Херст Шкулев Паблишинг» («Антенна-Телесемь» и ряд глянцевых изданий) потери составят около 14%, подсчитала по просьбе «Фонтанки» Ольга Бортникова, заместитель президента, руководитель обособленного подразделения в Петербурге. Так что уход из «Пятерочек» — удар ощутимый. «Но надо понимать, в какой ситуации находятся сейчас печатные издания: киосков печати, точек продаж прессы становится все меньше, многие дистрибуторы закрываются и банкротятся, торговые сети уходят с рынка. Так что издатели дорожат каждой точкой продаж», — говорит она. Тем более в последние годы наблюдался явный тренд по перетеканию спроса на газеты и журналы из специализированных магазинов в формат самообслуживания. Искать альтернативные каналы сбыта становится все труднее. Неспециализированные точки нерентабельны, такой опыт уже имеется. «Читатели предпочитают покупать свежую прессу вместе с продуктами, в магазинах рядом с домом. Теперь нам сложно объяснить им, что такой возможности у них может не быть», — говорит Ольга Бортникова.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»