Пользователи Telegram и WhatsApp жалуются на сбои. Сигналы SOS поступают из России

Пользователи Telegram и WhatsApp испытывают проблемы с приложением поздним вечером 8 февраля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.



Отчёты о сбое Telegram стали поступать с десяти часов вечера, за двадцать минут пожаловались почти триста пользователей. О проблемах сообщают из Белоруссии, Украины, Германии и России. Большинство испытывают трудности с подключением к приложению, которое в январе 2021 года стало самым скачиваемым в мире.



Примерно в это же время стали поступать жалобы на работу WhatsApp, но их масштаб в пять раз скромнее. На карте сбоев отмечена в том числе Россия, но «покраснела» только Москва.

