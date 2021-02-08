Дуров рассказал, почему Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года

Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале 8 февраля написал основатель мессенджера Павел Дуров.
Он подчеркнул, что все последние 7,5 лет его детище «стабильно поднималось в рейтингах популярных приложений». Ежегодно база пользователей росла более чем на 40%.
«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — написал Дуров.
Напомним, резкий рост аудитории у Telegram начался в конце прошлого года, после того, как Twitter и Facebook ввели ограничения против сторонников Дональда Трампа. А в начале 2021 года Дуров писал о «массовой цифровой миграции» в его мессенджер, в том числе, из-за изменений политики конфиденциальности в WhatsApp.