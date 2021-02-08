Путин принял участие в энергопуске нейтронного реактора в Гатчине. Долгострой возрастом более 40 лет подходит к концу

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в энергопуске высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) в Гатчине. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.



Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев в ходе церемонии подчеркнул, что Россия сможет удовлетворить мировой спрос в нейтронных исследованиях к середине 2020 годов.



«Точно совершенно мы реализуем проект ПИК. Есть свои активности в Дубне — в «Объединенном институте ядерных исследований», и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР — многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Так вот, с учетом этих установок мы к середине 2020 годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Это важно и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения развития атомной энергетики», — заявил Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

