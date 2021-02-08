Путин принял участие в энергопуске нейтронного реактора в Гатчине. Долгострой возрастом более 40 лет подходит к концу

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в энергопуске высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) в Гатчине. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев в ходе церемонии подчеркнул, что Россия сможет удовлетворить мировой спрос в нейтронных исследованиях к середине 2020 годов.
«Точно совершенно мы реализуем проект ПИК. Есть свои активности в Дубне — в «Объединенном институте ядерных исследований», и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР — многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Так вот, с учетом этих установок мы к середине 2020 годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Это важно и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения развития атомной энергетики», — заявил Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
Реактор ПИК начинали строить в 1976 году в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (ПИЯФ) (ныне входит в состав Курчатовского института, который возглавляет Михаил Ковальчук). Поток нейтронов, который генерирует реактор, планируют использовать для высокоточных исследований структуры вещества. Речь, например, идет про молекулы, которые сложно изучать при помощи рентгеновского излучения.
Строительство реактора было остановлено после аварии на Чернобыльской АЭС, его возобновили только в 2007 году. В феврале 2011 года прошел физический пуск на минимальной мощности. Подробнее о строительстве мегапроекта под Петербургом читайте на «Фонтанке».