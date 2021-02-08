Постпраздничная идиллия с уверенным снижением заболеваемости коронавирусом в Петербурге нарушена. На шестой неделе 2021 года, первой февральской, заболеваемость оказалась выше, чем на пятой, а число выздоравливающих снизилось.
За первые семь дней февраля в Петербурге за медицинской помощью обратились 14 009 пациентов с подтвержденным ковидом, а на последней неделе января их было 13 174 — прибавка 6,64%. А число выздоровевших, наоборот, снизилось на 18,03% — 21 714 на пятой неделе против 17 800 на шестой, говорится в опубликованном 8 февраля отчете Межведомственного совета по противодействию COVID-19.
«В то же время отмечается значительное уменьшение общего количества активных больных. Это связано с тем, что число выздоровевших в абсолютном исчислении значительно превышает число заболевших, хотя на шестой неделе и отмечено уменьшение числа выздоравливающих пациентов. Значительно снизился показатель суточной госпитализации. За шестую неделю госпитализировано на 16,8% меньше пациентов, чем за пятую. При сравнении двухнедельных показателей госпитализации взрослых снижение составило 27,3%», — отметили в совете, назвав динамику разнонаправленной.
В Петербурге свободны 42,4% коек для пациентов с COVID-19 — 5071 из 11 950 в 17 городских и 8 федеральных медицинских организациях. Доля тяжелых больных в стационарах города на пятой и шестой неделях составляла в среднем 24–25%. А на искусственной вентиляции легких находятся 284 пациента, что на 34,3% меньше пикового значения за весь период эпидемии в декабре 2020 года. На благосклонном эпидемическом фоне Смольный задумался про новые послабления для бизнеса. Облегчить жизнь могут и театрам, и музеям.