Постпраздничная идиллия с уверенным снижением заболеваемости коронавирусом в Петербурге нарушена. На шестой неделе 2021 года, первой февральской, заболеваемость оказалась выше, чем на пятой, а число выздоравливающих снизилось.



За первые семь дней февраля в Петербурге за медицинской помощью обратились 14 009 пациентов с подтвержденным ковидом, а на последней неделе января их было 13 174 — прибавка 6,64%. А число выздоровевших, наоборот, снизилось на 18,03% — 21 714 на пятой неделе против 17 800 на шестой, говорится в опубликованном 8 февраля отчете Межведомственного совета по противодействию COVID-19.

