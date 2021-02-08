Вирусолог рассказал, из-за чего в России может начаться третья волна пандемии

Нарушения масочного режима и несоблюдение социальной дистанции могут вызвать третью волну пандемии коронавируса в России. Об этом 8 февраля заявил вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия-24».



«Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. <...> С чем это может связано быть? <...> Главным образом только с одним — с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители», — подчеркнул Зуев (цитата по ТАСС).

