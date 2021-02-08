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Вирусолог рассказал, из-за чего в России может начаться третья волна пандемии

Нарушения масочного режима и несоблюдение социальной дистанции могут вызвать третью волну пандемии коронавируса в России. Об этом 8 февраля заявил вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия-24».

«Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. <...> С чем это может связано быть? <...> Главным образом только с одним — с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители», — подчеркнул Зуев (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня были опубликованы данные Росстата, согласно которым смертность в Петербурге в 2020-м коронавирусном году выросла более чем на 20%.

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Комментарии (4)

Алексей Иванов
Расскажите кто-нибудь Зуеву о новых штаммах, уходящих от иммунитета, он должен узнать об этом рано или поздно))
nuga
Что опять дали отмашку на панику?Морозы прибили вирус,а не ваши полителеновые перчатки и маски.Вирус любит солнце и жару,как все вирусы ГЛ.
vader
Господи, как же вы надоели...
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