Страшные итоги года в Петербурге от Росстата: коронавирусный 2020 год унес жизни 72 тысяч человек

Росстат опубликовал отчет о «естественном движении населения» в России в январе — декабре 2020 года. С помощью него можно подвести итог коронавирусного года, который рекордно увеличил число умерших в Петербурге. Данные КЗАГС пока так и не появились.



Как следует из опубликованного 8 февраля отчета, в Петербурге в 2020 году умерли 72 750 человек, а в 2019-м — 59 192. Прирост за год с пандемией — 13 558 человек (+22,9%). При этом на 3 558 человек (-6%) снизилось число родившихся — 55 439 в 2020-м против 58 997 в 2019-м. И таким образом, естественная убыль населения в 2020 году составила -17 311 человек, против всего -195 человек в 2019-м.

