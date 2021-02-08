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Страшные итоги года в Петербурге от Росстата: коронавирусный 2020 год унес жизни 72 тысяч человек

Росстат опубликовал отчет о «естественном движении населения» в России в январе — декабре 2020 года. С помощью него можно подвести итог коронавирусного года, который рекордно увеличил число умерших в Петербурге. Данные КЗАГС пока так и не появились.

Как следует из опубликованного 8 февраля отчета, в Петербурге в 2020 году умерли 72 750 человек, а в 2019-м — 59 192. Прирост за год с пандемией — 13 558 человек (+22,9%). При этом на 3 558 человек (-6%) снизилось число родившихся — 55 439 в 2020-м против 58 997 в 2019-м. И таким образом, естественная убыль населения в 2020 году составила -17 311 человек, против всего -195 человек в 2019-м.

Если же говорить про итоги декабря, то всего в России в последний месяц года умерли 44 435 россиян с коронавирусом. На Петербург пришлись 3 097 из них.

Как ранее писала «Фонтанка», официально ковидными числятся лишь 57% «избыточных» смертей в Петербурге, но в Смольном готовы записать на счет коронавируса девять десятых.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260695231
Всё благодаря безмасочникам. Не носишь маску — потенциальный или фактический убийца.
grannie
Ну, и на кой ляд писать "страшные" заголовки, когда по факту это не так? 22% - не так уж и сильно отличается от естественных колебаний прошлого. Да, больше, чем в последние годы, но зафига жути-то нагонять на читающих headers only? Лавры всё СМИ2 покоя не дают?
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