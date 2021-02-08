Торговый оборот России с Брунеем в 2020 году вырос в 63 раза из-за крупных поставок нефти

Торговый оборот России и Бруней-Даруссалам вырос в 2020 году на 6261% или в 63,6 раза. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.



Экспорт России в Бруней в январе-декабре 2020 года в денежном выражении составил 70 млн долларов против 1 млн долларов годом ранее. Импорт из Брунея в Россию составил 9,7 тысяч долларов, что на 4,1 тысячи больше, чем в 2019 году.

В основном из России в Бруней везли нефть и нефтепродукты. Аномальный рост взаимного оборота со страной из Юго-Восточной Азии в прошлом году обеспечила поставка 238 тысяч тонн нефти. В Россию оттуда ввозили одежду и металлические изделия, в том числе болты и винты.